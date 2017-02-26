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Общество

На воздушно-десантную подготовку военнослужащих в 2017 году отвели не менее 260 часов

Не менее 260 часов занятий по воздушно-десантной подготовке пройдет каждый десантник в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Для повышения мастерства десантников-профессионалов, проходящих службу в специальных подразделениях десантного обеспечения ВДВ, с ними  проводится свыше 350 часов тренировок (занятий) в каждом периоде обучения.

При подготовке военнослужащих специальных и разведывательных подразделений на этот предмет ежегодно отводится более 300 часов в каждый период обучения.

Основное время при подготовке парашютиста в ВДВ выделяется на проведение базовых занятий по воздушно-десантной подготовке. Но, кроме того,  с военнослужащими проводятся обязательные еженедельные занятия по наземной отработке элементов прыжка с парашютом на снарядах воздушно-десантного комплекса.

Также организуются ежемесячные тренировки по подготовке техники к десантированию в местах ее хранения. А заключительным этапом подготовки становится реальная погрузка боевой техники и грузов в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.

В зависимости от предназначения конкретного подразделения военнослужащие ВДВ России выполняют в год от 4 до 10 прыжков с парашютом.

Весь цикл подготовки парашютиста проходит в воинской части под контролем непосредственных командиров и специалистов воздушно-десантной службы полка и соединения.

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