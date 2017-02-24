«Лада Приора» угодила в кювет на дороге Псков – Порхов

16:56, 26 февраля 2017, ПАИ

26 февраля на дороге Псков – Порхов, недалеко от деревни Локоть Псковского района, съехал в кювет автомобиль «Лада Приора». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Люди пытаются вытащить машину из кювета своими силами. Сотрудников ГИБДД и Скорой помощи на месте ДТП нет.

Кроме того, рядом с деревней Кебь в аварию попал легковой автомобиль. Правое крыло машины сильно повреждено. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют ДТП.