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«Лада Приора» угодила в кювет на дороге Псков – Порхов

26 февраля на дороге Псков – Порхов, недалеко от деревни Локоть Псковского района, съехал в кювет автомобиль «Лада Приора». Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Люди пытаются вытащить машину из кювета своими силами. Сотрудников ГИБДД и Скорой помощи на месте ДТП нет.

Кроме того, рядом с деревней Кебь в аварию попал легковой автомобиль. Правое крыло машины сильно повреждено. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют ДТП.

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