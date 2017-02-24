За сутки в Псковской области произошли 17 преступлений

09:15, 27 февраля 2017, ПАИ

26 февраля в оперативных сводках УМВД РФ по Псковской области зарегистрированы 17 преступлений, в том числе разбой, который удалось раскрыть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В органы внутренних дел региона вчера поступили 38 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях, из них 15 - по городу Пскову.

За прошедшие сутки на территории области произошли 3 ДТП, в результате которых пострадали три человека. Сотрудники ГИБДД задержали 10 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, и выявили 466 нарушений Правил дорожного движения.