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Лишь 5% украинцев не используют русский язык, показал опрос

30% украинцев указали русский язык в качестве связующего фактора в отношениях между Россией и Украиной. Как пишет газета «Известия», опрос на эту тему провел исследовательский холдинг «Ромир» в конце 2016 года.

«Только 5% респондентов на Украине ответили, что не используют русский язык. Остальные же говорят на нем в семье (66%), используют его для общения с друзьями и знакомыми (61%), смотрят русскоязычное телевидение и фильмы (39%), применяют на работе (34%)», — сообщил президент «Ромира» Андрей Милехин.

По его словам, 78% украинцев ответили, что хотят, чтобы их дети говорили на русском языке. Противоположной точки зрения придерживаются 16% жителей этой страны — они считают, что на Украине нужно говорить только на украинском языке.

В России в исследовании приняла участие тысяча человек в возрасте от 18 до 60 лет. На Украине — 500 человек той же возрастной категории.

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