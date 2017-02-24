В Палкинском районе завели дело на оскорбившего главу сельского поселения депутата

08:43, 27 февраля 2017, ПАИ

Прокуратурой Палкинского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении депутата сельского поселения «Качановская волость». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки установлено, что 20 декабря 2016 года на встрече главы администрации Палкинского района с депутатами Собрания депутатов Качановской волости один из присутствующих народных избранников оскорбил главу указанного сельского поселения

Прокуратура района усмотрела в действиях депутата состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ, то есть оскорбление.

В настоящее время постановление о возбуждении дела об административном правонарушении направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №12 по Палкинскому району.