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Общество

День Сил специальных операций отмечается в России 27 февраля

27 февраля в России отмечается День Сил специальных операций. Как пишет сalend.ru, этот праздник установлен Указом президента РФ №103 от 26 февраля 2015 года.

Силы специальных операций Российской Федерации (ССО России) — высокоподвижная, специально обученная, технически оснащённая, хорошо экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ, предназначенная для выполнения специальных задач с целью защиты интересов России (при необходимости, с применением военной силы) как внутри страны, так и за рубежом, как в мирное, так и в военное время, находящаяся в постоянной и высокой готовности к немедленному применению.

Формирование ССО России началось в 2009 году в ходе масштабной реформы российских Вооруженных сил, когда на базе воинской части № 92154 в Московской области было создано Управление специальных операций, подчинённое лично начальнику Генерального штаба ВС РФ. В марте 2013 года было официально объявлено о создании российских Сил специальных операций.

Личный состав подразделений ССО формируется исключительно из военнослужащих, проходящих службу в российской армии по контракту.

Дата же для праздника была выбрана после событий, которые привели к возвращению Крыма в состав России. Именно в ночь на 27 февраля 2014 года части Вооруженных сил Украины в местах дислокации в Крыму были блокированы, и все стратегические объекты полуострова заняты неизвестными людьми в камуфляжной форме без опознавательных знаков и знаков различия, но все они вели себя «очень вежливо» по отношению к местному населению.

Впоследствии, 16 марта 2014 года, «вежливые люди», по словам президента России Владимира Путина (назвавшего так именно военнослужащих ССО России), «обеспечивали условия для свободного волеизъявления» крымчан, чтобы «помочь людям выразить свое мнение» на референдуме о статусе Крыма.

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