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Общество

Великий пост начался сегодня у православных

27 февраля в православных начался Великий пост, который продлится до 15 апреля, пишет сalend.ru.

Великий пост установлен, главным образом, в память сорокадневного поста Иисуса Христа, который вскоре после своего крещения удалился в пустыню и постился там, а также в память сорокадневного поста Моисея и Илии.

Первый день Великого поста в Русской православной церкви получил название «Чистый понедельник», в связи с тем, что люди стремятся провести его в чистоте (во всех смыслах этого слова). Поэтому в «Чистый понедельник», как и в последующие два дня, установлен очень строгий пост, верующим предписано усердно молиться и бороться с греховными страстями.

Великий пост состоит из сорокадневного поста (Четыредесятницы) и поста Страстной седмицы «ради спасительных страстей» Христовых.

В понедельник и вторник первой седмицы предписывается соблюдать высшую степень поста: «Отнюдь вовсе ясти не подобает». В остальные седмицы поста, кроме суббот и воскресений, — сухоядение. В субботние и воскресные дни разрешается сваренная пища с елеем (растительным маслом). И только в праздник Благовещения, если он приходится не на Страстную седмицу, разрешается вкушение рыбы.

Церковь разъясняет сущность истинного поста как средства духовного возрождения: время духовного подвига, упрочения себя в самоотвержении, умерщвления греховных пожеланий.

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