Житель Гдовского района проведет три года в колонии за ранение женщины кухонным ножом

10:04, 27 февраля 2017, ПАИ

Приговором Гдовского районного суда 22-летний местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённого с применением предмета, используемого в качестве оружия). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе судебного следствия установлено, что в апреле 2016 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, кухонным ножом нанес удар потерпевшей в область задней поверхности грудной клетки, чем причинил ей тяжкий, опасный для жизни человека вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя, а также смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы. Отбывать его осужденному предстоит в исправительной колонии общего режима.