8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области

09:56, 27 февраля 2017, ПАИ

Сегодня, 27 февраля, исполнилось 8 лет с того дня, как Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области.

Напомним, исполняющим обязанности главы региона Андрей Турчак был назначен 16 февраля 2009 года. 27 февраля 2009 года депутаты Псковского областного Собрания с результатом 37 голосов «за» из 40 утвердили его в должности губернатора.

Андрей Турчак родился 20 декабря 1975 года в Ленинград.

В 1998 году окончил Государственный Университет аэрокосмического приборостроения.

Занимал руководящие посты в холдинговой компании «Ленинец». В 2005 году вступил в партию «Единая Россия», вошел в Генеральный Совет партии.

В 2007 году был избран депутатом Псковского областного Собрания от Дедовичского и Дновского районов, представлял интересы Псковского областного Собрания в верхней палате Федерального Собрания РФ.

С 27 февраля 2009 года - губернатор Псковской области.

Женат. Воспитывает четверых детей.