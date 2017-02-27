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Общество

В Великих Луках благодаря прокуратуре у жильцов дома по улице Гастелло появилась горячая вода

В городе Великие Луки по требованию прокурора жители жилого дома обеспечены горячим водоснабжением. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований постановления Правительства РФ от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» жилые помещения, расположенные в доме № 7 по улице Гастелло, относящиеся к маневренному фонду, не  были обеспечены горячим водоснабжением.

Для устранения выявленных нарушений закона прокуратура направила в Великолукский городской суд исковое заявление с требованием обязать администрацию города обеспечить жилые помещения горячим водоснабжением.

Требования прокурора были удовлетворены в добровольном порядке - в доме установлен бойлер для подогрева воды, проложен трубопровод горячего водоснабжения.

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