«МегаФон» вновь собирает юных футболистов

09:59, 27 февраля 2017, ПАИ

15 и 22 марта на базе спортивного комплекса «Писковичи» пройдут матчи регионального этапа футбольного турнира «Будущее зависит от тебя», который проводится компанией «МегаФон» и благотворительным фондом «Футбол – детям» с 2005 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Соорганизаторами игр выступают Государственное управление образования Псковской области и детский оздоровительно-образовательный физкультурный центр «Дельфин».

Более 5000 ребят из детских домов и школ-интернатов в 140 городах России будут сражаться в апреле за право выйти во второй региональный этап соревнований. Финал чемпионата по традиции состоится в Сочи, а призом для победителей станет поездка в Лондон, в гости к футбольному клубу «Арсенал». Осенью 2017 года состоится международный этап турнира, в котором примут участие воспитанники детских домов и школ-интернатов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Как отметили в компании, в настоящее время чемпионат «Будущее зависит от тебя» – единственный федеральный проект такого масштаба, который помогает ребятам со сложной судьбой не только приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками: вместе с фондом «Измени одну жизнь» «МегаФон» снимает видеоанкеты, благодаря которым ребята могут обрести новую семью. За три года создано более 1700 видеоанкет юных игроков, 355 из них уже нашли новых родителей.

«Проекты по социальной адаптации и семейному устройству сирот – одно из ключевых направлений нашей благотворительной деятельности. Я очень рад, что наш флагманский проект в этом направлении продолжает расти и развиваться и привлекает все новых партнеров. Благодаря ему тысячи детей из России и зарубежья получили отличный шанс найти свое место в жизни, обрели новых друзей и наставников, посетили другие города и страны, сделав первые шаги на пути к успешному будущему», – сказал генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков.