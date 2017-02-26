«Оскар» за лучший фильм года получила картина «Лунный свет»

09:32, 27 февраля 2017, ПАИ

Премия «Оскар» в самой престижной номинации «Лучший фильм» досталась ленте «Лунный свет» Барри Дженкинса, хотя ранее организаторы объявили о присуждении награды мюзиклу «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла, пишет ТАСС.

В финале 89-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств актеры Уоррен Битти и Фэй Дануэй вскрыли конверт и назвали лучшим фильмом года «Ла-Ла Ленд». После этого Шазелл успел подняться на сцену и сказать несколько фраз. Однако в этом момент организаторы объявили, что произошла ошибка. Премия в самой престижной номинации на самом деле присуждена ленте «Лунный свет».

Сначала о накладке заявил ведущий церемонии Джимми Киммел. Потом о правах на награду заявил режиссер Барри Дженкинс. Продюсеры «Ла-Ла Ленда» отдали статуэтку «Оскара» прямо на сцене творческому коллективу картины «Лунного света», подчеркнув, что «премия принадлежит им по праву». Сейчас выясняется, в чем причина столь досадной накладки. Говорят, что якобы актеру Битти за кулисами вручили не тот конверт.

За почетное звание лучшей картины года также боролись «Ла-Ла Ленд» режиссера Дэмьена Шазелла, «Прибытие» Дени Вильнева, «Ограды» Дензела Вашингтона, «Любой ценой» Кевина Маккензи, «По соображениям совести» Мела Гибсона, «Скрытые фигуры» Теда Мелфи, «Лев» Гарта Дэвиса и «Манчестер у моря» Кеннета Лонергана.

Американские СМИ называют случившееся беспрецедентным и невиданным случаем в истории Академии. Однако пока не объявлено, кто несет ответственность за ошибку.