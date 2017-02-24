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Псковичку привлекли к уголовной ответственности за продажу алкоголя несовершеннолетним

Продавщицу одного из торговых павильонов Пскова привлекли к уголовной ответственности за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним гражданам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

20 февраля 2016 года продавщица одного из торговых павильонов на улице Алехина осуществила продажу бутылки пива несовершеннолетнему 17-летнему покупателю. 

В ходе следствия было установлено, что подсудимая в мае того же года привлекалась к административной ответственности по статье 14.16 части 2.1 КоАП РФ за подобное преступление. 23 мая 2016 года ей назначили наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей. 

Прокуратура признала законным решение дознавателя ОД ОП №2 УМВД РФ по Пскову о возбуждении уголовного дела по факту совершения преступления по статье 151.1 УК РФ, а именно розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной продукции, если преступление совершено неоднократно.

В настоящее время прокуратура проводит следственные мероприятия, направленные на установление истицы по уголовному делу. 

Статья 151.1 предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок трех лет.  

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