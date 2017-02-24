Минпромторг намерен развивать в России строительство деревянных домов

09:39, 27 февраля 2017, ПАИ

Минпромторг предлагает развивать в России деревянное домостроение, заявил министр Денис Мантуров. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, РФ ежегодно производит более чем 200 миллионов кубометров древесины, однако, несмотря на стабильный рост объемов производства в лесопромышленном комплексе, вклад отрасли в экономику недостаточен.

«Изменить ситуацию в этой сфере невозможно без новых подходов, которые легли в основу стратегии развития лесопромышленного комплекса до 2030 года. Сейчас Минпромторг совместно с профильными ассоциациями и ключевыми игроками рынка завершает ее разработку. В ходе дискуссий эксперты и специалисты ведомства пришли к выводу, что с учетом экономических, климатических и культурных особенностей нашей страны одним из драйверов развития лесопромышленного комплекса может стать деревянное домостроение», — сказал Денис Мантуров.

Глава Минпромторга объяснил, почему такое домостроение является современным решением. Как отметил министр, градостроительная концепция России многие годы предусматривала развитие многоэтажного домостроения с преимущественным использованием металлопроката, бетона и кирпича, что, по его мнению, привело к чрезмерному уплотнению застройки центральной части городов, высокой стоимости жилья, снижению его комфортности, доступности и экологичности.

По словам Мантурова, исходя из мировой практики, жители городов чаще предпочитают привычным квартирам собственный дом, поэтому сейчас растет популярность технологий «компактных городов». Министр в качестве примере привел Канаду, где климатические условия наиболее приближенные к РФ, а малоэтажное жилье составляет около 70% жилищного фонда. Как отметил глава Минпромторга, в РФ на деревянное домостроение приходится 12% в общем объеме всего жилищного строительства. В США, Канаде и странах Западной Европы эта доля доходит до 40%.

«Расширение использования дерева в строительстве задействует значительный лесной ресурс страны и обеспечит мультипликативный экономический эффект со смежными отраслями: производство стройматериалов, энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, потребительские товары, в том числе мебель», — полагает министр.