Исследование показало, что российские дети становятся активными пользователями Интернета в 7-8 лет

16:35, 27 февраля 2017, ПАИ

Российские дети обычно активно пользуются Интернетом уже с 7-8 лет. Об этом рассказала директор Фонда содействия развитию интернета, профессор кафедры психологии личности факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Галина Солдатова в интервью журналу «Огонек».

«Исследование в 2013 году показало, что интернетом у нас начинали активно пользоваться в 8-9 лет, — отметила Галина Солдатова. — А сейчас речь идет о самых первых годах начальной школы: редкий первоклассник приходит в школу, не зная, что такое телефон с интернетом, смартфон или планшет. В последние годы наша страна набрала такие темпы, что теперь по степени освоения интернет-пространства наше юное поколение на уровне самых развитых стран, а по ряду показателей мы их даже опережаем. Так, треть детей проводят в интернете 8 часов в день, причем бесконтрольно».

Опрос, который проводился в рамках проекта по изучению малолетних интернет-пользователей по странам Европы показал, что в России приблизительно 80% детей в возрасте от 4 до 6 лет пользуются интернетом. «Это очень много, — считает Галина Солдатова. - Они не активные пользователи, в основном дети этого возраста смотрят мультики и играют».

«В большинстве семей развивается один и тот же сценарий: сначала родители покупают планшеты с благими намерениями, чтобы обучать и развивать ребенка, но очень быстро планшет начинает выполнять только развлекающую функцию, — добавила Галина Солдатова. — Родители обращаются к нему всякий раз, когда нужно, чтобы ребенок не мешал им заниматься своими делами».

15% детей - примерно каждый седьмой дошкольник - в ходе опроса признались, что видели в Интернете «всякие гадости» или что-то, что их испугало или было им неприятно.

По словам эксперта, до трех лет ребенка нужно максимально ограждать от любых гаджетов. «Если вы хотите что-то ему показать, то только из своих рук или вместе с ним, — сказала Галина Солдатова. — Желательно уделять этому не более 10-15 минут в день».