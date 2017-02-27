С полудня в Пскове начнутся массовые проверки водителей
27 февраля с 12:00 в Пскове сотрудники специализированной роты ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Псковской области проведут массовые проверки водителей, управляющих транспортными средствами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
Цель мероприятий: выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, нарушений ПДД РФ пешеходами (в рамках проводимого мероприятия «Сложности перехода»).