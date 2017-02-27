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Общество

Масленичные гуляния в Пскове прошли без происшествий

Масленичные гуляния в Пскове прошли без происшествий, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Напомним, в минувшие выходные на территории региона проводили Масленицу. Наиболее масштабные гуляния прошли на Октябрьской площади в Пскове. Безопасность обеспечивали сотрудники различных ведомств, в том числе на празднике дежурили представители МЧС: дежурный караул пожарно-спасательной части № 2 федерального государственного казенного учреждения «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» в составе двух человек на одной автоцистерне.

Они следили за соблюдением правил пожарной безопасности при сжигании чучела Масленицы и находились в готовности к реагированию в случае возникновения пожара.

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