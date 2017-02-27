Зарплату на уровне МРОТ получают почти пять миллионов россиян

11:15, 27 февраля 2017, ПАИ

В России зарплату на уровне МРОТ получают 4,9 миллиона человек. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец на Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишет «Российская газета».

Ольга Голоцев отметила, что стоимость рабочей силы в России занижена и не соответствует ее квалификации.

По её мнению, «абсолютно дешевая» рабочая сила подталкивает предпринимателей к снижению инвестиций в перевооружение предприятий, что, наряду с сокращением иностранных инвестиций, является одним из факторов слабого роста производительности труда.