6
19:52
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
18:02
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
17:50
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
16:45
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:16
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
13:33
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
12:07
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
Еще новости
Общество

На Украине официально ввели понятие «человек неопределённого пола»

На официальном сайте Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медицины появился документ от Министерства здравоохранения Украины, в котором пациенты могут быть указаны третьим, неопределённым, полом. Странную запись в официальном документе обнаружил украинский журналист Орест Сохар, сообщает портал Life. 

«В рамках внедрения семейной медицины Министерство здравоохранения согласовывает сейчас Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи. Так вот, в графе «Пол» три позиции: Ч [мужской] / Ж / Н. То есть — нет. Трансгендеров у нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество других проблем, но Минздрав определил свои приоритеты», — написал журналист на своей странице в социальной сети.

Кроме того, Сохар отметил, что данный документ одобрен временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун.

Версия для печати
Комментарии: 6 Обсудить >>>

Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
27 февраля 2017
Центральная городская библиотека Пскова презентует роман «Покорность»
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
27 февраля 2017
Для участников конкурса «Мистер Псков» провели спортивную фотосессию
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
27 февраля 2017
28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
27 февраля 2017
Торжественный приём семей, воспитывающих детей, оставшихся без попечения родителей (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем
27 февраля 2017
В Псковской области намерены запретить нахождение детей рядом с алкоголем 2
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
27 февраля 2017
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива 1
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации
27 февраля 2017
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации

Идет загрузка...