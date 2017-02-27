На Украине официально ввели понятие «человек неопределённого пола»

18:16, 27 февраля 2017, ПАИ

На официальном сайте Всеукраинской ассоциации клинической химии и лабораторной медицины появился документ от Министерства здравоохранения Украины, в котором пациенты могут быть указаны третьим, неопределённым, полом. Странную запись в официальном документе обнаружил украинский журналист Орест Сохар, сообщает портал Life.

«В рамках внедрения семейной медицины Министерство здравоохранения согласовывает сейчас Декларацию о выборе врача по оказанию первичной помощи. Так вот, в графе «Пол» три позиции: Ч [мужской] / Ж / Н. То есть — нет. Трансгендеров у нас единицы на всю страну, зато в медицине невероятное количество других проблем, но Минздрав определил свои приоритеты», — написал журналист на своей странице в социальной сети.

Кроме того, Сохар отметил, что данный документ одобрен временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяной Супрун.