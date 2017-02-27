40 тысяч человек посетили Масленицу в Пскове

10:27, 27 февраля 2017, ПАИ

Массовые мероприятия, посвященные празднованию Масленицы, которые прошли 26 февраля в Пскове, посетили 40 тысяч человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Праздник прошел без грубых нарушений общественного порядка, отметили в УМВД России по Псковской области. Для обеспечения безопасности псковичей в местах проведения праздничных гуляний были задействованы около 100 сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и членов добровольных народных дружин.

Для организации праздника Управление культуры администрации города привлекло более 200 артистов различных коллективов и сотрудников подведомственных учреждений. Более 100 работников УГХ и предприятий, работающих по муниципальным контрактам, обеспечивали уборку праздничного пространства. Ярмарочная торговля, которую организовали отдел потребительского рынка и услуг и муниципальное предприятие «Северо-западный центр социологии и маркетинга», была представлена 170-ю предприятиями торговли, общепита и ремесленниками.

Для гостей праздника были организованы несколько сценических и интерактивных площадок, блинный поединок, торговые ряды.