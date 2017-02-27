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Общество

В Псковской области обсудили готовность муниципалитетов к чрезвычайным ситуациям

В администрации города Великие Луки прошел ежегодный сбор глав местных администраций и муниципальных образований в соответствии с указанием министра РФ и планом основных мероприятий региона в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Открывая заседание, начальник управления специальных программ администрации Псковской области Игорь Виноградский отметил, что необходимо быть готовым к различным чрезвычайным ситуациям, и руководители глав местных администраций и муниципальных образований должны знать, как себя вести и какие меры предпринимать для ликвидации этих происшествий.

Заместитель начальника ГУ МЧС  России по Псковской области Андрей Никулин познакомил присутствующих с основными показателями деятельности областной территориальной подсистемы РСЧС в 2017 году, обсуждалась проделанная работа глав местных администраций по обеспечению жизнедеятельности населения и планированию подготовки ведения гражданской обороны.

Также участники заседания заслушали лекции, касающиеся современных требований пожарной безопасности, превентивных мероприятий по снижению травматизма и гибели людей на водных объектах, государственной системы по противодействию терроризму. Завершились сборы показными занятиями с участием техники, имущества и инструментов аварийно-спасательных формирований и демонстрацией их возможностей, которое прошло на базе НАСФ МП «Водоканал».

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