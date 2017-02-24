Жителей Псковской области приглашают на общероссийские семинары по вопросам инноваций в сфере строительства и ЖКХ

10:41, 27 февраля 2017, ПАИ

Жителей Псковской области приглашают принять участие в общероссийских практических семинарах по вопросам инноваций и изменений законодательства РФ в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, комплексного и устойчивого развития территорий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Великие Луки, семинары организует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральное автономное учреждение «РосКапСтрой».

В работе общероссийских практических семинаров примут участие представители Государственной думы Российской Федерации, Минстроя, Министерства сельского хозяйства, Министерства экономического развития, Министерства связи и массовых коммуникаций, Министерства энергетики, Министерства транспорта, Национального объединения изыскателей и проектировщиков, Национального объединения строителей, руководители субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, курирующие вопросы градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Семинары будут проходить в гостиничном комплексе Измайлово, по адресу: Москва, Измайловское шоссе, 71, возможно удаленное участие в семинарах посредством онлайн-трансляции на всей территории Российской Федерации.

Для участия в мероприятии необходимо заполнить и прислать заявку на электронный адрес: oko@akdgs.ru.