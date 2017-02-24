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В праздничные дни в Псковской области поймали 7 нетрезвых водителей-рецидивистов

В минувшие праздничные дни в Псковской области установили 7 нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, днем 24 февраля в Пскове на улице Госпитальной 30-летний гражданин управлял автомобилем «Форд», находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В Невеле по улице Ленина на УАЗе ехал нетрезвый 25-летний местный житель. В Опочке поздним вечером 23 февраля на площади Советской полицейские остановили «Мицубиси», за рулем которого находится 26-летний  водитель в состоянии алкогольного опьянения.

В Стругах Красных ночью 23 февраля по улице Революционной на «Опеле» ехал 22-летний молодой человек, который также был в нетрезвом состоянии. Еще один выпивший 46-летний водитель сел за руль «Форда» в деревне Торошино Псковского района.

Ночью 26 февраля в Пушкинских Горах в Совхозном переулке стражи порядка остановили ВАЗ, которым управлял нетрезвый 25-летний житель Пушкиногорского района. В Великолукском районе по дороге Великие Луки – Усвяты 37-летний мужчина передвигался на ВАЗе, оказалось, что он также злоупотребил алкоголем.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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