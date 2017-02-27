115 детей приняли участие в праздничном турнире по дзюдо в Пскове

14:58, 27 февраля 2017, ПАИ

23 февраля в Пскове состоялся традиционный праздничный турнир по дзюдо среди детей. В нём приняли участие 115 спортсменов из Пскова, Себежа, Санкт-Петербурга и Кингисеппа. Об этом Псковскому агентству информации рассказал организатор мероприятия и лидер общественной организации «Псков – город без наркотиков» Константин Вилков.

По его словам, соревнования, в первую очередь, были нацелены на патриотическое воспитание молодежи. «Все прошло в духе общего спортивного праздника. Ведь все мы - одна большая спортивная семья. Вместе с родителями, зрителями и участниками мероприятие собрало около 500 человек», - добавил он.

Все спортсмены были награждены памятными грамотами. Лучшие результаты показали Алексей Манишин, Тимур Тимофеев, Артем Журавлев.

Также Константин Вилков отметил, что следующие соревнования планируется провести 9 мая, в честь праздника Дня Победы, и в начале нового учебного года.