Псковские артисты получили награды на VII фестивале творческой молодежи в Архангельске

12:55, 27 февраля 2017, ПАИ

Псковские артисты отличились на VII фестивале творческой молодежи городов воинской славы и городов-героев «Помним. Гордимся. Верим», который прошёл в Архангельске. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации города Пскова, в общей сложности в творческом состязании приняли участие свыше четырехсот певцов и танцоров из 22 городов России.

Псков представили артисты народного коллектива театра танца «Русские узоры» (руководитель - Ирина Казимир), певцы Елизавета Ковтун, Елизавета Степанова, Джехан Илева, музыкант, обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков, представители молодежи. Руководителем программы была Светлана Васильева.

Как рассказал начальник Управления культуры администрации Пскова Юрий Мартынов, конкурсная программа фестиваля продолжалась три дня и завершилась 23 февраля большим гала-концертом, на котором ансамбль «Русские узоры» исполнил два номера, а Константин Абабков и Елизавета Ковтун спели песню «Я любила сокола».

«Обаяние и энергетика, талант и задор псковичей покорили архангелогородскую публику и конкурсное жюри. Наши артисты завоевали с десяток наград, пять из которых - дипломы лауреатов. Псковские артисты сорвали овации, их долгое время не хотели отпускать со сцены», - отметил Юрий Мартынов.

Псковичи получили специальный приз Союза городов воинской славы России «За яркое воплощение образа городов воинской славы». Лауреатом в номинации «Художественное слово» стал ансамбль чтецов театральной студии Театра танца «Русские узоры» (режиссёр-постановщик Светлана Васильева, хореограф-постановщик Ольга Семёнова и Елена Фролова, художественный руководитель Ирина Казимир, МБУК «Дом офицеров», аккомпанемент Константин Абабков) с литературно-музыкальной композицией «Мы оттуда, где речка Пскова», в которой были использованы фонограммы песен псковской фольклорной певицы Ольги Сергеевой. Образ псковитянки создали Наталья Апанович и Марина Карпова посредством авторской коллекции одежды по мотивам народного псковского костюма «Берегите традиции, и традиции сберегут вас». Кроме того, в композиции были использованы стихи псковских авторов Александра Гусева и Геннадия Никулина, а также народные частушки Псковской земли «Скобари под драку».

Лауреатом номинации «Художественное слово» стали Елизавета Казимир и театральная студия Театра танца «Русские узоры» (режиссёр-постановщик Светлана Васильева, художественный руководитель Ирина Казимир, МБУК «Дом офицеров») с композицией «Суровый танец». Лауреатство в номинации «Народный танец» также взял Театр танца «Русские узоры». Лауреатом номинации «Народный вокал» стала Елизавета Ковтун (хормейстер Людмила Созонова, аккомпаниатор Константин Абабков, МБУК «Городской культурный центр»). Елизавета Степанова получила диплом лауреата и в номинации «Эстрадный вокал».

Дипломантом II степени в конкурсе молодежных патриотических акций стала Глория Тесля с Акцией «Мы из прошлого...» (ПГМОБО «Студенческое Правительство города Пскова»). Диплом I степени в конкурсе мероприятий патриотической направленности для молодежи (проект «Ситцевый бал») получила Елизавета Степанова (ПГМОБО «Студенческое правительство города Пскова»).