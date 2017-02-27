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Политика

Генконсульство Нидерландов уклонилось от прямого ответа на вопросы ПАИ

Генеральное консульство Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге в ответ на запрос Псковского агентства информации с просьбой подтвердить или опровергнуть сведения о получении газетой «Псковская губерния» финансовой помощи от государственных или негосударственных нидерландских структур сообщило, что «информация о деятельности Посольства и Генерального консульства Королевства Нидерландов на территории Российской Федерации размещена в открытом доступе на их официальных сайтах».

«Нидерланды имеют многолетнюю традицию поддержки развития гражданского общества во всем мире. Информация о поддержке проектов в этой сфере, равно как и о критериях, которым должны соответствовать заявители, размещена в открытом доступе на официальном сайте Генерального консульства Королевства Нидерландов», - также говорится в ответе.

По утверждению представителей генконсульства, «любая организация, которая реализует проекты по темам, указанным на сайте, и соответствует критериям, имеет возможность подать заявку на поддержку. Форма заявки также размещена на сайте».

При этом они подчеркнули, что «неправительственные и международные организации и фонды, находящиеся в Нидерландах, определяют стратегию и приоритеты своего сотрудничества абсолютно самостоятельно и независимо».

Напомним, ранее сообщалось, что «Псковская губерния» «получит многомиллионный грант от голландских НКО». Пост, в котором говорилось, что «о принятом МИД Нидерландов решении нашей редакции сообщила координатор фонда MRF Елена Титова», появился на странице газеты в соцсети Facebook, но вскоре был удален. Представители «ПГ» позднее заявили, что аккаунт был взломан. 

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