Более 400 пенсионеров Дедовичского района обратились в Пенсионный фонд через Интернет

13:00, 27 февраля 2017, ПАИ

За год жители Дедовичского района подали более 400 заявлений через «Личный кабинет гражданина», из них о назначении пенсии - более 280, о способе доставки пенсии – более 120. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Как рассказала начальник районного Управления ПФР Светлана Павлова, с каждым годом все больше пенсионеров постигают компьютерную грамотность и пользуются электронными услугами ПФР. Сотрудники УПФР проводят регулярные обучающие семинары в трудовых коллективах, а также с пожилыми гражданами, на которых рассказывают о том, какие государственные услуги фонда можно поучить, не выходя из дома.

Очередная такая встреча состоялась с участниками курса по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста в рамках проекта «Компьютерное просвещение – старшему поколению».

Группа, состоящая из 12 человек, приступила к занятиям в декабре 2016 года. За это время слушатели познакомились с устройством компьютера, научились работать с внешними носителями информации, узнали, что такое текстовые редакторы и как отформатировать документ, а также работать с электронной почтой. Светлана Павлова рассказала пенсионерам о возможностях электронных сервисов в «Личном кабинете гражданина». В режиме «онлайн» она показала, как через Интернет можно поменять способ доставки пенсии, заказать выписку из лицевого счета, а будущим пенсионерам подать заявление о назначении пенсии.

Начальник Управления ПФР призвала обучающихся активнее использовать Интернет для получения услуг ПФР, привлекать друзей и родственников. Она обратила внимание, что граждане могут зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале госуслуг с помощью специалистов Управления ПФР в Дедовичском районе. На приёме гражданам помогут заполнить анкету и подтвердят личность.