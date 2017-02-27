0
13:33
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
12:07
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
11:33
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации
11:30
Власти Псковской области намерены поменять подход к приобретению жилья для детей-сирот
10:27
40 тысяч человек посетили Масленицу в Пскове
10:25
«Авентин-Псков» предлагает бесплатный сервис для покупателей недвижимости
17:40
Южный ветер, мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 27 февраля
Еще новости
Общество

Более 400 пенсионеров Дедовичского района обратились в Пенсионный фонд через Интернет

За год жители Дедовичского района подали более 400 заявлений через «Личный кабинет гражданина», из них о назначении пенсии - более 280, о способе доставки пенсии – более 120. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Как рассказала начальник районного Управления ПФР Светлана Павлова, с каждым годом все больше пенсионеров постигают компьютерную грамотность и пользуются электронными услугами ПФР. Сотрудники УПФР проводят регулярные обучающие семинары в трудовых коллективах, а также с пожилыми гражданами, на которых рассказывают о том, какие государственные услуги фонда можно поучить, не выходя из дома.

Очередная такая встреча состоялась с участниками курса по обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста в рамках проекта «Компьютерное просвещение – старшему поколению».

Группа, состоящая из 12 человек, приступила к занятиям в декабре 2016 года. За это время слушатели познакомились с устройством компьютера, научились работать с внешними носителями информации, узнали, что такое текстовые редакторы и как отформатировать документ, а также работать с электронной почтой. Светлана Павлова рассказала пенсионерам о возможностях электронных сервисов в «Личном кабинете гражданина». В режиме «онлайн» она показала, как через Интернет можно поменять способ доставки пенсии, заказать выписку из лицевого счета, а будущим пенсионерам подать заявление о назначении пенсии.

Начальник Управления ПФР призвала обучающихся активнее использовать Интернет для получения услуг ПФР, привлекать друзей и родственников. Она обратила внимание, что граждане могут зарегистрироваться и подтвердить учетную запись на портале госуслуг с помощью специалистов Управления ПФР в Дедовичском районе. На приёме гражданам помогут заполнить анкету и подтвердят личность.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
27 февраля 2017
Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации
27 февраля 2017
Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации
Власти Псковской области намерены поменять подход к приобретению жилья для детей-сирот
27 февраля 2017
Власти Псковской области намерены поменять подход к приобретению жилья для детей-сирот 1
40 тысяч человек посетили Масленицу в Пскове
27 февраля 2017
40 тысяч человек посетили Масленицу в Пскове 2
«Авентин-Псков» предлагает бесплатный сервис для покупателей недвижимости
27 февраля 2017
«Авентин-Псков» предлагает бесплатный сервис для покупателей недвижимости
Южный ветер, мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 27 февраля
26 февраля 2017
Южный ветер, мокрый снег и дождь ожидаются в Псковской области 27 февраля
Руководство Пскова попросило у горожан прощения и поздравило их с Масленицей
26 февраля 2017
Руководство Пскова попросило у горожан прощения и поздравило их с Масленицей 15

Идет загрузка...