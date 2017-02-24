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В Великих Луках полицейские арестовали безработного, подозреваемого в грабеже

В Великих Луках сотрудники полиции арестовали безработного мужчину, подозреваемого в грабеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По версии следствия, утром 17 февраля возле дома по улице Дьяконова у 28-летнего мужчины неизвестный злоумышленник открыто похитил мобильный телефон и кошелек, в котором находились две банковские карты и 9 тысяч рублей. Причиненный  потерпевшему ущерб превысил 25 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемого в совершении этого преступления 33-летнего ранее судимого горожанина.

В настоящее время он арестован. Проводится расследование.

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