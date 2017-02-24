В Пскове планируют разработать мастер-классы для предпринимателей по грамотному выходу на рынок

11:23, 27 февраля 2017, ПАИ

МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга» планирует разработать мастер-классы для псковских предпринимателей по грамотному выходу на рынок. Об этом сообщил директор муниципального предприятия Валерий Тюменцев на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Тюменцев рассказал, что в праздничной торговле, которая велась в Пскове на Масленицу, приняли участие порядка 150 предпринимателей. Он пояснил, что на таких мероприятиях организации могут сделать аналитику, найти для себя покупателей и аудиторию.

Директор МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга» добавил, что сотрудники центра провели опрос среди предпринимателей в процессе ярмарки и накануне. «Многие не совсем понимают, как им нужно брендировать свой продукт. Естественно, этот товар неузнаваем», - заметил он.

По словам Валерия Тюменцева, отзывы после Масленицы показали, что все были довольны тем, как люди интересовались и покупали продукты. «В этом году мы увеличили время программы до 4-х часов, и предприниматели могли торговать до 18:00. Все отработали хорошо», - заключил он.