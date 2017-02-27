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Общество

Соцкомитет Псковского облсобрания выступил за лекарственное обеспечение орфанных больных на уровне Федерации

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания поддержали законодательную инициативу по внесению в Государственную Думу РФ проекта федерального закона, предусматривающего изменения в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Вопрос был рассмотрен на заседании 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов пояснил: «Суть вносимых поправок - закрепить в полномочиях РФ лекарственное обеспечение орфанных заболеваний (их 24). Сейчас это полномочия субъектов РФ. Тема больная и неоднократно регионами поднималась. Сейчас в Псковской области проживают 159 человек, страдающих орфанными заболеваниями - половина взрослые, половина дети. На их лекарственное обеспечение необходимо (в ценах 2016 года) 269 млн рублей. Для региона это является непосильной ношей, область с большим трудом справляется с лекарственным обеспечением этих больных. Денег для бесперебойного лекарственного обеспечения таких пациентов не найти, либо мы должны ущемлять других пациентов».

Игорь Потапов также отметил, что, как правило, производитель лекарств для того или иного редкого заболевания один в мире, также на всю Россию работает один дистрибьютер, поэтому «конкурсные процедуры существенного понижения цены не дают».

Выслушав, председатель комитета ПОС Виктор Антонов подчеркнул: «Вопрос этот затёрся и в регионах, и в Госдуме. Регионы просили неоднократно изменить ситуацию. Все считают, что существующее положение дел несправедливо. Думаю, со временем случится то, что должно случиться, и Федерация возьмет на себя этот непосильный груз».

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