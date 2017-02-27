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Спорт

Одиссей Сулейманянц завоевал Кубок Пскова по быстрым шахматам

35 спортсменов приняли участие в Кубке города Пскова по быстрым шахматам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Федерации шахмат региона.

Фото с pskovchess.ru

Двухдневные соревнования по швейцарской системе определили победителя — им стал многократный чемпион области мастер ФИДЕ Одиссей Сулейманянц, набравший 9 очков из 11. Второе и третье места разделили кандидат в мастера спорта  Роман Малышев и победитель январского кубка кандидат в мастера спорта Святослав Самсонов, отставание от лидера составило всего половину очка.

Призом за лучший результат среди женщин была награждена Алина Павлова, лучшим юниором (спортсмены 2000-2004 года рождения) стал Иван Дмитриев, а среди детей 2005 года рождения и моложе первой стала Валерия Малышева.

Обслуживала соревнование судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Арефьевым. Турнир прошел обсчет российского рейтинга.

По результатам Кубка судейско-квалификационная комиссия Федерации шахмат Псковской области подготовила ряд представлений на присвоение спортивных разрядов.

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