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Экономика

На масленичной ярмарке в Пскове определили лучших предпринимателей

В Пскове во время празднования Масленицы провели конкурс на лучшее оформление торгового места среди предпринимателей. Об этом сообщил директор МП «Северо-западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» 27 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Тюменцев рассказал, что в конкурсе были 3 номинации - стартап, торговое место и костюмы. В первой победу одержал кооперативный техникум, лучшее торговое место оказалось у «Ресторанного партнера», лучший костюм – у «Баварии». Победители получили возможность аренды зала для конференций и бесплатное участие в масленичной ярмарке в следующем году.

Что касается участвовавших в ярмарке  мастеров-ремесленников, то Валерий Тюменцев отметил, что среди них лучших и худших не выделяли. Он добавил, что празднике в Пскове приняли участие мастера из Белоруссии, Эстонии, Латвии, Курска, Жуковска. «Мы принимаем все усилия, чтобы расширять географию участников. Возникают проблемы с переходом государственной границы, но мы их решаем», - заключил Валерий Тюменцев.

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