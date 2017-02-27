Власти Псковской области намерены поменять подход к приобретению жилья для детей-сирот

11:30, 27 февраля 2017, ПАИ

Власти Псковской области намерены поменять подход к приобретению жилья для детей-сирот. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 27 февраля, на заседании комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной защите заявил руководитель региональной созащиты Армен Мнацаканян.

В ходе обсуждения законопроекта «О внесении изменения в приложение к Закону Псковской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Армен Мнацаканян пояснил, что теперь стоимость квадратного метра недвижимости будет утверждаться полномочными органами администрации Псковской области. По его словам, это связано с тем, что цены в разных муниципалитетах чрезмерно разнятся.

«Таким образом, мы наведем порядок в этой сфере. Призываю поддержать законопроект в двух чтениях», - обратился руководитель управления социальной защиты Псковской области к парламентариям.

Армен Мнацаканян сообщил, что в 2017 году планируется купить 145 квартир для детей сирот. Всего в регионе в жилье нуждаются порядка 1000 человек из этой категории. Он подчеркнул, что введение новой нормы никак не отразится в худшую сторону на качестве жилья.

«Мы ничего не усредняем, и в итоге всё равно по каждому муниципалитету будет своя цифра. Введением этой нормы мы подстегнем наших строителей предъявлять реальные рыночные цены. Количество выделяемых средств на эти цели не уменьшится. Законопроект обеспечит экономию в 10 млн рублей за счёт аукционов. И, например, благодаря этому мы сможем приобрести больше квартир, чем планировалось», - пояснил руководитель соцзащиты.

В итоге члены комитета рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.