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Общество

К следующей Масленице праздничное пространство в Пскове сделают комфортнее

К следующей Масленице праздничное пространство в Пскове сделают более комфортным для посетителей. Об этом заявил директор муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев на пресс-конференции  в пресс-центре газеты «Псковская правда» 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы активно осваиваем дополнительные пространства. В различных праздниках будем использовать разные площадки, например, 9 мая, больше будет задействован Ботанический сад, а для Масленицы в этом году мы выбрали улицу Советскую, - пояснил Валерий Тюменцев. - На следующий год  мы немного изменим формат, будем трансформировать это пространство, сделаем более комфортным для посетителей, увеличим количество посадочных мест».

Директор Северо-Западного центра социологии и маркетинга добавил, что были опасения, что из-за погоды участников празднования Масленицы в Пскове окажется меньше, чем в прошлом году. Однако, по подсчётам организаторов, на гуляньях побывали 40 тысяч человек, что на 10 тысяч больше, чем в 2016-ом. «Плохая погода не помешала мероприятию», - заключил Валерий Тюменцев.

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