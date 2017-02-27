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Общество

Закон Псковской области о пенсиях за выслугу лет госслужащим предлагается переписать

Проект закона Псковской области о пенсиях за выслугу лет государственным гражданским служащим одобрил комитет регионального парламента по труду и социальной политике. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 февраля.

Начальник госуправления социальной защиты населения Псковской области Армен Мнацаканян напомнил, что возраст выхода на пенсию гражданских служащих будет поэтапно увеличен до 65 лет. «Поэтому мы вынуждены практически заново переписать наш областной закон», - пояснил он и добавил, что также федеральный закон предусматривает увеличение минимального стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет, до 20 лет.

Принятие законопроекта повлечет увеличение расходов областного бюджета в расчете на год на 1 млн 611 тыс. рублей.

Как говорится в пояснительной записке к документу, устанавливаемые законопроектом минимальные размеры пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим Псковской области по сравнению с действующими в настоящее время возрастают на 20%, в среднем исчислении - на 308 рублей. Средняя численность получателей доплаты за первое полугодие 2016 года составила 436 человек.

Действующие в настоящее время минимальные размеры пенсий за выслугу лет государственным гражданским служащим были утверждены еще в 2009 году, и изменения минимальных размеров пенсий в связи с инфляцией более не вносились.

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