Члены социального комитета Псковского облсобрания предложили доработать законопроект о льготах по транспортному налогу

11:52, 27 февраля 2017, ПАИ

Члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания предложили доработать поправки в региональный закон «О налоговых льготах на 2017 год» и принять их в первом чтении. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета 27 февраля.

Депутат Марина Борисенкова выступила с инициативой предоставить льготы по транспортному налогу для инвалидов 1 и 2 группы, которые имеют автомобили с мощностью двигателя до 100 л. с. Также льготу при оплате транспортного налога предлагается установить для родителей детей-инвалидов.

Представитель администрации Псковской области отметил, что оценить выпадающие доходы, которые появятся в 2018 году, не представляется возможным, так как нет данных о количестве транспортных средств, о которых идет речь. Поэтому было предложено вернуться к законопроекту во время рассмотрения областного бюджета на 2018 год.

Первый заместитель руководителя аппарата администрации области - председатель Государственно-правового комитета Андрей Карпов заявил о готовности поддержать законопроект в первом чтении и потом его доработать, посчитать выпадающие доходы, возможно, исключить какие-то категории льготников из законопроекта. Он отметил, что, в принципе, налог не такой значительный и вполне возможно заплатить 1000 рублей, тем более, с 50-процентной льготой.

Марина Борисенкова заметила, что эта 50-процентная льгота касалась только машин, выданных соцзащитой. «Это была «Ока», да и они уже давно сгнили», - сказала она.

Председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов согласился, что закон нуждается в доработке.