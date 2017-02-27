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Общество

Девять тысяч рублей собрала благотворительная лотерея на Масленице в Пскове

По итогам благотворительной лотереи, которая проходила во время празднования Масленицы в Пскове, было собрано девять тысяч рублей. Средства передадут Красногородской коррекционной школе. Об этом рассказал директор муниципального предприятия «Северо-западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев, сегодня. 27 февраля, в ходе пресс-конференции  в пресс-центре газеты «Псковская правда», передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Сначала мы провели работу среди предпринимателей - наших партнеров. Отель «Покровский» выделил два билета на посещение спа-салона, также были разыграны билеты в дельфинарий. На собранные деньги мы закупим подарки для детей Красногородской коррекционной школы», - рассказал Валерий Тюменцев.

Он также добавил, что на мероприятии состоялся традиционный благотворительный блинный поединок, в котором он сам принял участие и «заработал» 1 тыс. 500 рублей. «Деньги пошли также на благотворительность»,  - рассказал Валерий Тюменцев. По его словам, они будут переданы Опочецкому интернату в рамках реализации проекта «Дети всей земли» по программе «Защита имущественных и жилищных прав детей - сирот Псковской области».

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