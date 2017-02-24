В Великих Луках задержали похитителей телефона и дрели

11:53, 27 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки установили граждан, подозреваемых в двух кражах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 22 февраля в административном здании по Водопроводному переулку у женщины украли мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого, им оказался 50-летний великолучанин.

Кроме того, на улице Сибирцева из передвижного модуля на шасси автомобиля ГАЗ-66 через незапертую дверь похитили дрель-шуруповерт. Полиция также установила подозреваемого – 27-летнего безработного жителя города Великие Луки.

Похищенное изъяли. По данным фактам стражи порядка проводят проверки.