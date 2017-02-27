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Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации

Спикера Псковского областного Собрания первого, второго и третьего созывов, депутата регионального парламента четырёх созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации РФ  за заслуги за развитие парламентаризма. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания комитета регионального парламента по труду и социальной политике 27 февраля.

«Юрию Шматову в ноябре исполняется 80 лет, поэтому мы предлагаем представить его к награждению Почетным Знаком Совета Федерации», - сказал первый заместитель председателя областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Виктор Антонов. Участники заседания поддержали эту инициативу.

Юрий Шматов родился 21 ноября 1937 года в селе Ауэрбах Надеждинского района Свердловской области. Окончил сельскохозяйственный техникум, Ленинградскую высшую партийную школу в 1969 году. С 1954 года работал токарем Стругокрасненской машинно-тракторной станции.

После службы в армии работал в партийных органах и исполнительной власти Стругокрасненского района области, в дорожно-строительных организациях. С 1983 по 1989 год возглавлял завод силикатного кирпича в посёлке Струги Красные.

В 1989 году стал председателем Стругокрасненского исполкома и Совета народных депутатов. С 1991 года по 1994 работал заместителем главы администрации Псковской области. С 1994 года по 2004 год был председателем Псковского областного Собрания депутатов, в период 1994 – 2001 годы — членом Совета Федерации от Псковской области.

Награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ. Также, Указом Президента награжден Орденом Почета. В 2003 году удостоен ордена святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. В 2004 году награжден «Серебряным Георгиевским крестом и дипломом Кавалера Георгиевского Союза».

11 марта 2007 года избран депутатом Псковского областного Собрания депутатов четвертого созыва (Одномандатный округ № 19), член комитета по социальной политике.

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