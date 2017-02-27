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Общество

Валерий Тюменцев: Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива

Пока от катания на лошадях в Детском парке Пскова негатива больше, чем позитива, поэтому такого развлечения на Масленицу организовано не было. Об этом заявил директор муниципального предприятия «Северо-Западный центр социологии и маркетинга» Валерий Тюменцев на пресс-конференции  в пресс-центре газеты «Псковская правда» 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Валерий Тюменцев отметил, что предприниматели, занимающиеся катанием на лошадях, изъявляли желание участвовать в Масленице. «Если бы горожане сами захотели, то все бы было организовано», - добавил он. Он подчеркнул, что после лошадей остаются «следы их пребывания, что жителям не очень приятно».  

«Есть возможность организовать такие аттракционы, но все нужно правильно организовывать», - заключил Валерий Тюменцев.  

Напомним, что  Постановлением главы администрации города «Об организации досуга граждан» определены места для катания на лошадях, но Детский парк в перечень не входит.

Неисполнение «Закона Псковской области от 04.05.20003 «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 2000 рублей, на должностных лиц - 4000 рублей, на юридических лиц в размере 5000 рублей.

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