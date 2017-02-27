28 февраля в Псковской области потеплеет до +7 градусов

17:50, 27 февраля 2017, ПАИ

28 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -2 до +3 градусов, днем - от +2 до +7.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.