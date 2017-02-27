Соцкомитет Псковского облсобрания одобрил публикацию результатов голосования депутатов на сессиях

12:17, 27 февраля 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике на заседании 27 февраля одобрили внесение изменений в Регламент регионального парламента, которые предполагают публикацию результатов голосования депутатов на сессиях.

«Законопроект направлен на то, чтобы все, что голосуется в областном Собрании, стало достоянием общественности, и чтобы списки с результатами голосования на сессии размещались на сайте Собрания», - пояснил коллегам председатель комитета Виктор Антонов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Думаю, оппозиция будет согласна, не надо будет на сессии требовать распечатки», - добавил он.

Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии регионального парламента 28 февраля.