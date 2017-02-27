В апреле Минфин намерен выпустить облигации федерального займа

13:48, 27 февраля 2017, ПАИ

Министр финансов России Антон Силуанов рассказал о планах выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для населения в апреле. Предполагаемая среднегодовая доходность данных ОФЗ составит 8,5%, пишет газета «Коммерсантъ».

Министр финансов отметил, что объем первого выпуска ОФЗ для населения составит 20 млрд рублей. Инвестор может вложиться в объем от 30 тысяч рублей до 25 млн рублей в одном выпуске. «Если интерес к инструменту будет большой, мы увеличим объем заимствований»,— сказал он.

Предполагается, что облигации можно будет приобретать через Сбербанк и ВТБ 24. Выпускать их будут раз в полгода, срок обращения бумаг составит три года. Купон будет выплачиваться два раза в год без корректировки на инфляционные составляющие. «Чем дольше человек будет иметь эту бумагу, тем выше будет купон», - уточнил министр.

Ожидается, что доходность бумаг будет превышать в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) обращающиеся на рынке инструменты. Сам глава ведомства также планирует приобрести ОФЗ, «чтобы убедиться, как этот инструмент работает».