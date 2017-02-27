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Общество

Диверсификацию библиотечных услуг обсудят в Печорах

28 февраля в 10:00 Псковская областная универсальная научная библиотека на базе Печорской центральной районной библиотеки (Печоры, улица Рижская дом 1, актовый зал, II этаж) проведет областную научно-практическую конференцию из цикла «Власть. Население. Библиотека» на тему «Диверсификация библиотечных услуг». Целью  мероприятия будет совершенствование библиотечных услуг для населения Псковской области, сообщили  Псковскому агентству информации в пресс-службе областной библиотеки.

В мероприятии примут участие представители органов власти Печорского района, ведущие специалисты государственных и муниципальных библиотек Псковской области.

«Концепция жизненного цикла библиотечных услуг вынуждает библиотеки постоянно анализировать свою деятельность не только с точки зрения современного состояния, но и будущего, обосновывает необходимость систематической работы по планированию и разработке нового продукта, новой услу​ги, модификации существующих с учетом меняющегося спро​са, нарастающей конкуренции, появления новых ресур​сов и технологий. Появление новой библиотечной продукции и услуг является одним из факторов развития библиотек и  со​вер​шенствования библиотечного обслуживания», - отметили организаторы.

На конференции будут рассмотрены библиотечные практики оказания услуг населению; организация работы с удаленными пользователями; формы и виды взаимодействия с национальными сообществами; информационная безопасность детей и подростков. Библиотечная услуга на конференции будет представлена как с точки зрения населения, так и с точки зрения органов местной власти.

Организаторами конференции выступили ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» и МБУК «Печорская центральная районная библиотека». Для участия в ней необходимо зарегистрироваться на сайте pskovlib.ru .

Добавим, проект «Власть. Население. Библиотека» реализуется с 2000 года. В 2016 году в его рамках круглый стол «Местная печать в цифровой среде: проблемы сохранения истории края» при участии Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Псковской области, Архивного управления Главного государственного управления юстиции Псковской области и специалистов других учреждений региона.

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