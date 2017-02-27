Вопросы профилактики употребления наркотиков обсудили в Псковской области

14:35, 27 февраля 2017, ПАИ

Сотрудники Управлением по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области приняли участие в семинаре-совещании по проблемам профилактики незаконного употребления наркотических средств среди реабилитантов центра «Ручей». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

На встречу со специалистами реабилитационного центра «Ручей» были приглашены представители ГБУЗ «Областной центр медицинской профилактики» и волонтеры из школы «Здорового образа жизни».

После завершения семинара состоялась экскурсия по Свято-Успенскому Псково-Печерскому монастырю.

По мнению участников, мероприятие прошло очень продуктивно, было принято решение продолжить организацию подобных встреч.