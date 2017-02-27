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Политика

28 мая в Пскове в «Единой России» начнётся предварительное голосование перед осенними выборами

28 мая региональное отделение партии «Единая Россия» запустит в Пскове процедуру предварительного голосования для определения кандидатов от партии для участия в выборах в городскую Думу осенью этого года. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом на брифинге 27 февраля сообщил секретарь регионального отделения, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов.

Сегодня, по словам Александра Котова, состоится политсовет  городского отделения партии, в Пскове будет создан оргкомитет по проведению предварительного голосования. «Пскову будет уделено особое внимание», - подчеркнул он и добавил, что никаких замен по итогам праймериз «быть не может» - только по личному заявлению победителя.

Александр Котов отметил, что генеральный совет партии рекомендует проводить такой отбор перед выборами глав субъектов, законодательных органов и представительных органов административных центров. «Это, наверное, самый лучший способ определения кандидатов, но это сложная организационно и затратная процедура», - сказал он.

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