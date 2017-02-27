Артём Верле и Гали-Дана Зингер станут участниками девятого сеанса «Поэтопроектора»

14:32, 27 февраля 2017, ПАИ

3 марта в медиа-холле Театрально-концертной дирекции состоится девятый сеанс современной поэзии «Поэтопроектор». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Участниками мероприятия станут поэты Гали-Дана Зингер, которая выступит в прямом эфире по видеосвязи из Иерусалима, и Артем Верле, который представит медиапроект «КАК/ЭТО», представляющий собой вивисекцию текстов поэта.

Начало встречи в 19:00. Вход свободный

Гали-Дана Зингер - поэт, переводчик, редактор. Родилась в Ленинграде. Училась на театроведческом факультете Лениградского государственного института театра, музыки и кинематографии. В 1985 году переехала в Ригу, а в 1988-м – в Иерусалим.

Автор семи поэтических книг на русском языке. Стихи публиковались в десятках периодических изданий в Израиле, России, Англии и Франции. Автор трех поэтических книг на иврите. Лауреат премии Я. Цабана (1997) для пишущих на иностранных языках, премии «Поэзия 2000» и премии премьер-министра (2004) за книги стихов на иврите.

Переводчик ивритской (Исраэль Элираз, Йона Волах, Хези Лексли) и англо-американской поэзии на русский язык. Переводы публиковались в многочисленных периодических изданиях и антологиях, в 1998 году в издательстве «Радуга» вышла антология «Мир да пребудет с вами» (стихи 50 израильских поэтов в переводах Г.-Д. Зингер). Отдельными книгами на русском языке изданы переводы из Исраэля Элираза, Йоны Волах, Хези Лексли.

Переводчик русской, англо-американской, польской и испанской поэзии на иврит. Среди переводов Г.-Д.Зингер на иврит стихи и проза Л. Рубинштейна, И. Бродского, Е. Шварц, Д. А. Пригова, П. Пепперштейна, А. Введенского, Д. Хармса, И. Бокштейна, А. Волохонского, К. И. Галчинского, О. Паза, Х. Р. Хименеса и другие. Книга Савелия Гринберга в ее переводах на иврит вышла в 2014 году к столетию поэта.

Участник международных фестивалей поэзии в Иерусалиме, Яффо и Мраре, третьего и четвертого Международных Биеннале Поэтов в Москве.

Редактор (совместно с Некодой Зингером) литературных журналов «И.О.» (1994-95; вместе с И. Малером), «Двоеточие» (журнал издается с 1995 г., в 2001–2005 гг. выходил как двуязычное межкультурное издание на русском языке и иврите, с 2006 г. существует в формате сетевого издания на сайте dvoetochie.wordpress.com), «Каракёй и Кадикёй» (с 2015 г. совместно с Н. Зингером, https://dvoetochie.wordpress.com/karakoy-and-kadikoy/), гостевой редактор сетевого журнала «РЕЦ» (№29, №36).

Фотограф и художник, автор ряда визуальных проектов, осуществленных в Израиле, и Манифеста Неоэклектики (1991, совместно с Н. Зингером).

Артём Верле родился в 1979 году. Окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института (2001) и аспирантуру по кафедре эстетики и этики Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, кандидат философских наук.

Публиковался в журналах «Воздух», Textonly, «Новые облака», на сайтах Полутона, soloneba.com, Лиterraтура, Syg.ma. Имеет научные публикации.

Участвовал в 11-м майском фестивале новых поэтов (Санкт-Петербург, 2013), XXI Пушкинском международном театральном фестивале (Псков, 2014), ландшафтном поэтическом фестивале «Пушкинские лаборатории» (Пушкин, Павловск, 2015, 2016), восьмом ежегодном международном фестивале «Поэтроника 2015» (Москва), XXIII фестивале свободного стиха (Санкт-Петербург, 2016).

Куратор цикла сеансов современной поэзии во Пскове «Поэтопроектор». Автор книги стихотворений «Хворост».

Лауреат Малой премии «Московский счёт» (2015). Стихи переводились на польский, итальянский и испанский языки. Живёт во Пскове, работает преподавателем.