0
17:22
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области
13:33
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
13:14
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
09:56
8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области
11:21
Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв
17:57
Пунктирная линия фронта
22:48
Для либерала закон что дышло
Еще новости
Политика

В России разрабатывают закон о заключении трудовых договоров через Интернет

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что его ведомство совместно с Минтрудом России разрабатывает отдельный законопроект о введении дистанционного трудового договора в России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Я думаю, наша задача в этом году - подготовить полноценный целенаправленный законопроект», - сказал Вуколов журналистам в понедельник в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сегодня, 27 февраля.

Отмечается, что в Правительстве неоднократно поднимался вопрос о легализации дистанционной занятости. В частности, проблему трудовых отношений на расстоянии предлагалось решить с помощью возможности заключения трудового договора в электронном виде с помощью возможностей интернета.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области
27 февраля 2017
Андрей Калинин назначен главным федеральным инспектором по Псковской области 2
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
27 февраля 2017
Спикера Псковского облсобрания трех созывов Юрия Шматова предложили наградить Почетным Знаком Совета Федерации
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
27 февраля 2017
На выборах-2017 в Псковской области распределят более 400 мандатов
8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области
27 февраля 2017
8 лет назад Андрей Турчак был утвержден в должности губернатора Псковской области 34
Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв
24 февраля 2017
Место скончавшегося Виталия Чуркина в ООН занял Пётр Ильичёв 5
Для либерала закон что дышло
21 февраля 2017
Для либерала закон что дышло 54
В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков
21 февраля 2017
В России хотят в два раза увеличить количество избирательных участков 3
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия
20 февраля 2017
Постпред России при ООН Виталий Чуркин скоропостижно умер в Нью-Йорке накануне 65-летия 12

Идет загрузка...