В России разрабатывают закон о заключении трудовых договоров через Интернет

15:13, 27 февраля 2017, ПАИ

Глава Роструда Всеволод Вуколов заявил, что его ведомство совместно с Минтрудом России разрабатывает отдельный законопроект о введении дистанционного трудового договора в России. Об этом сообщает агентство «Интерфакс».

«Я думаю, наша задача в этом году - подготовить полноценный целенаправленный законопроект», - сказал Вуколов журналистам в понедельник в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи сегодня, 27 февраля.

Отмечается, что в Правительстве неоднократно поднимался вопрос о легализации дистанционной занятости. В частности, проблему трудовых отношений на расстоянии предлагалось решить с помощью возможности заключения трудового договора в электронном виде с помощью возможностей интернета.