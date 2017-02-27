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Общество

В Псковской области стартовал конкурс «Туризм добрых дел»

Государственный комитет Псковской области по культуре 27 февраля начал прием заявок от муниципальных образований по отбору туристских объектов в рамках развития проекта «Туризм добрых дел». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Участниками конкурса могут стать муниципалитеты, желающие развивать туризм на своей территории, сообщили в Госкомитете. В заявке должен быть представлен проект благоустройства и восстановления туристических объектов и природных достопримечательностей на территории района: действующие или заброшенные дворянские усадьбы, усадебные парки, берега рек и озер.

Оценивать проекты будет конкурсная комиссия, представители туроператоров и средств массовой информации области по нескольким критериям: транспортная доступность до объекта и наличие в нем бытовых удобств, обеспечение условий для питания туристов-волонтеров, степень привлекательности достопримечательностей для туристов и другие.

Победители конкурса будут награждены дипломами и получат помощь в привлечении туристов-волонтеров на объекты и их благоустройство, а также поддержку в развитии туризма на территории муниципалитета. Заявки принимаются до 22 марта.

По мнению организаторов, конкурс «Туризм добрых дел» будет способствовать развитию привлекательности Псковской области как благоприятного региона для культурно-познавательного и экологического туризма. Кроме того, по итогам конкурса будут созданы новые туристические объекты и маршруты.

В пресс-службе добавили, что конкурс проводится в рамках федерального проекта «Русские усадьбы», участником которого является Псковская область, и Года экологии.

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