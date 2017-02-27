Псковская «Единая Россия» весной откроет «Школу кандидата»

13:03, 27 февраля 2017, ПАИ

В марте-апреле Псковское региональное отделение «Единой России» реализует проект «Школа кандидата» для качественного подбора участников предварительного голосования к осенним выборам-2017. Об этом на брифинге 27 февраля сообщил секретарь регионального отделения партии, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что таким образом потенциальные кандидаты смогут получить нужную им информацию. «Мы хотим подчеркнуть, что «Единая Россия» открыта, что это единая команда. Хотим познакомить потенциальных кандидатов с методами предвыборной борьбы. Чтобы качество внутрипартийной дискуссии было более высоким», - сказал Александр Котов.

Он также добавил: «Если мы поработаем, явка будет достаточно высокая. Чтобы поднять ее, надо повысить интерес к выборам. На это направлена, в том числе, и «Школа кандидатов».